У Британії кажуть, що ШІ становить загрозу для парламентських виборів

Національний центр кібербезпеки Британії заявив, що штучний інтелект (ШІ) становить загрозу для наступних парламентських виборів в країні, а кібератаки ворожих країн та їхніх маріонеток стає все важче відстежувати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на щорічна доповідь відомства.

У звіті підкреслюється загроза, яку швидко розвиває ШІ для виборів, в тому числі парламентських виборів у Британії, які мають відбутися не пізніше січня 2025 року, адже підроблені відео та "гіперреалістичні боти" полегшать поширення дезінформації під час передвиборчої кампанії.

В доповіді йдеться, що цього року з'явилися пов'язані з державами суб'єкти, які становлять нову кіберзагрозу критично важливим об'єктам національної інфраструктури, таким як енергетичні, водопровідні та інтернет-мережі.

"Минулого року з'явився новий клас кіберсупротивників у вигляді пов'язаних з державами суб'єктів, які часто симпатизують вторгненню РФ в Україну та мають ідеологічну, а не фінансову мотивацію", – зазначає Центр кібербезпеки.

У документі сказано, що держави та пов'язані з ними групи становлять постійну та значну загрозу – від російськомовних злочинців, які атакують британські фірми з вимогами викупу, до пов'язаних з Китаєм кіберакторів, що використовують свої навички для досягнення "стратегічних цілей, що загрожують безпеці й стабільності інтересів Великої Британії".

Повторюючи попередження британських розвідувальних служб MI5 та MI6, Національний центр кібербезпеки назвав становлення Китаю як технологічної наддержави "епохальним викликом для безпеки Великої Британії".

"Ми ризикуємо, що Китай стане домінуючою силою в кіберпросторі, якщо наші зусилля з підвищення стійкості й розвитку наших можливостей не будуть за ним встигати", – йдеться в звіті.

Раніше повідомляли, що проти глави литовської дипломатії Габріелюса Ландсбергіса організовано інформаційну атаку – в інтернеті з'явився аудіозапис фейкової бесіди з міністром закордонних справ Палестинської адміністрації, під час якої Ландсбергіс нібито обіцяє претендувати на посаду президента.

Перед цим у Facebook поширили дипфейк, де президентка Молдови Мая Санду закликала голосувати за проросійських політиків.