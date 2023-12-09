Меркель залишила пов'язаний з її партією фонд, ще більше віддалившись від політики

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця залишила провідний аналітичний центр, безпосередньо пов'язаний з її політичною партією, Християнсько-демократичним союзом (ХДС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Речник Фонду Конрада Аденауера в п'ятницю підтвердив, що Меркель чітко заявила минулого тижня на зустрічі, що вона більше не буде присутня на засіданнях впливової наглядової ради, яка складається з 55 осіб, або на майбутніх зустрічах її членів.

Це останній з кількох кроків, зроблених Меркель, ексканцлеркою, яка перебувала на посаді чотири терміни і залишила її у 2021 році, щоб майже повністю відійти від політики.

Der Spiegel з посиланням на близьких до Меркель людей повідомив, що колишня канцлерка сказала: "Я просто виросла з цієї ролі", пояснюючи своє рішення.

За даними тижневика, оточення Меркель заявило, що ексканцлерка не намагалася надіслати жодного послання проти Фонду або своєї партії. За їхніми словами, вона просто хоче побудувати нове життя, повністю вільне від політичних зобов'язань.

Щоб зберегти місце в правлінні фонду, необхідно регулярно відвідувати його засідання.

Фонд зробив лише один виняток з цього правила – для колишнього канцлера Гельмута Коля, який страждав від різкого погіршення стану здоров'я в останні роки перед смертю.

Меркель неодноразово заявляла до і після відставки з посади канцлера, що має намір відійти від політики після того, як залишить свій пост. Однак ступінь, до якого вона розриває зв'язки, викликає подив у деяких колах.

Der Spiegel цитує одного з політиків ХДС, який назвав це "розривом" з партією, а інший назвав це "льодовиковим періодом".

Меркель відмовилася від головування в ХДС за кілька років до того, як пішла з посади канцлера, невдовзі після того, як оголосила, що не буде знову балотуватися в 2021 році. Вона також почала обмежувати свої публічні виступи лише тими, які необхідні для канцлера під час її останнього терміну, наприклад, частіше пропускаючи партійні заходи, такі як передвиборчі мітинги.

Вона все ще є членом ХДС, ймовірно, все ще найвідомішим його членом за межами Німеччини.

Невдовзі після відставки вона оголосила, що працюватиме над мемуарами разом зі своєю багаторічною помічницею Беатою Бауманн.

Але її складне минуле з нинішнім лідером ХДС Фрідріхом Мерцом призвело до частих спекуляцій про те, наскільки близькою до партії вона залишається або залишиться.

Меркель і Мерц фактично змагалися за контроль над ХДС після відходу Гельмута Коля. Меркель перемогла в цій боротьбі, і Мерц врешті-решт залишив політику, але повернувся, коли стало зрозуміло, що Меркель йде.

Відтоді, як він очолив партію, він намагається позиціонувати ХДС, яка зараз перебуває в опозиції, дещо правішою. Багато хто вважав Меркель досить центристським лідером ХДС.

Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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