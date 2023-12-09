Меркель покинула связанный с ее партией фонд, еще больше отдалившись от политики

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в этом месяце покинула ведущий аналитический центр, непосредственно связанный с ее политической партией, Христианско-демократическим союзом (ХДС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Представитель Фонда Конрада Аденауэра в пятницу подтвердил, что Меркель четко заявила на прошлой неделе на встрече, что она больше не будет присутствовать на заседаниях влиятельного наблюдательного совета, состоящего из 55 человек, или на будущих встречах его членов.

Это последний из нескольких шагов, сделанных Меркель, экс-канцлером, которая находилась в должности четыре срока и покинула ее в 2021 году, чтобы почти полностью отойти от политики.

Der Spiegel со ссылкой на близких к Меркель людей сообщил, что бывший канцлер сказала: "Я просто выросла из этой роли", объясняя свое решение.

По данным еженедельника, окружение Меркель заявило, что экс-канцлер не пыталась отправить никакого послания против Фонда или своей партии. По их словам, она просто хочет построить новую жизнь, полностью свободную от политических обязательств.

Чтобы сохранить место в правлении фонда, необходимо регулярно посещать его заседания.

Фонд сделал лишь одно исключение из этого правила – для бывшего канцлера Гельмута Коля, который страдал от резкого ухудшения состояния здоровья в последние годы перед смертью.

Меркель неоднократно заявляла до и после отставки с поста канцлера, что намерена отойти от политики после того, как покинет свой пост. Однако степень, до которой она разрывает связи, вызывает недоумение в некоторых кругах.

Der Spiegel цитирует одного из политиков ХДС, который назвал это "разрывом" с партией, а другой назвал это "ледниковым периодом".

Меркель отказалась от председательства в ХДС за несколько лет до того, как ушла с поста канцлера, вскоре после того, как объявила, что не будет снова баллотироваться в 2021 году. Она также начала ограничивать свои публичные выступления только теми, которые необходимы для канцлера во время ее последнего срока, например, чаще пропуская партийные мероприятия, такие как предвыборные митинги.

Она все еще является членом ХДС, вероятно, все еще самым известным его членом за пределами Германии.

Вскоре после отставки она объявила, что будет работать над мемуарами вместе со своей многолетней помощницей Беатой Бауманн.

Но ее сложное прошлое с нынешним лидером ХДС Фридрихом Мерцом привело к частым спекуляциям о том, насколько близкой к партии она остается или останется.

Меркель и Мерц фактически соревновались за контроль над ХДС после ухода Гельмута Коля. Меркель победила в этой борьбе, и Мерц в конце концов оставил политику, но вернулся, когда стало понятно, что Меркель уходит.

С тех пор, как он возглавил партию, он пытается позиционировать ХДС, которая сейчас находится в оппозиции, несколько правее. Многие считали Меркель достаточно центристским лидером ХДС.

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одной из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за политику умиротворения России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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