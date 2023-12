Кулеба засудив "ганебний" допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ганебним рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі в нейтральному статусі.

Про це міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

На думку Кулеби, своїм рішенням МОК фактично дав Росії зелене світло на "використання Олімпіади як зброї".

"Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи", – підкреслив він.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp