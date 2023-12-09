Фінська поліція почала перевірку російського бойовика, якого суд вирішив не видавати Україні

Центральна кримінальна поліція Фінляндії почала дослідчу перевірку щодо Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе, можливо, вже найближчими днями вирішить, чи буде розпочато саме розслідування.

Рішення буде ухвалено на основі матеріалів, наданих українською владою. У них наводяться аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну, а також обґрунтування того, чому чоловіка підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".

Верховний суд Фінляндії ухвалив учора, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну. Суд обґрунтував своє рішення тим, що в Україні на Тордена нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Про арешт у Фінляндії Петровського фінські ЗМІ повідомили 25 серпня.

Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Сам Петровський після арешту просив екстрадувати його до Росії.