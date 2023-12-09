Финская полиция начала проверку российского боевика, которого суд решил не выдавать Украине

Центральная уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато именно расследование.

Решение будет принято на основе материалов, предоставленных украинскими властями. В них приводятся аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину, а также обоснование того, почему мужчину подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, предполагаемое преступление, совершенное за рубежом, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и отправления правосудия".

Верховный суд Финляндии постановил вчера, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину. Суд обосновал свое решение тем, что в Украине Тордена якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Об аресте в Финляндии Петровского финские СМИ сообщили 25 августа.

Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Сам Петровский после ареста просил экстрадировать его в Россию.