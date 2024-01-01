У Брюсселі новорічна ніч скінчилася 140 затриманнями

Поліція Брюсселя за новорічну ніч затримала 140 осіб у зв’язку з різними інцидентами.

Про це повідомляє The Brussels Times та RTBF, пише "Європейська правда".

Станом на першу годину ночі затримали 142 особи. Минулого року у такий час було 74 затримання.

Поліція з 6 години вечора до опівночі здійснив 226 виїздів у зв’язку з "рутинними ситуаціями" і інцидентами, пов’язаними зі святкуванням. Минулого року таких було 386.

Пожежники Брюсселя здійснили близько 70 виїздів через підпалені сміттєві баки, машини, самокати і велосипеди, а також побутові пожежі.

Троє людей отримали травми через феєрверки і петарди, серед них двоє неповнолітніх.

Тим часом на святковий феєрверк на Палацовій площі зібралися щонайменш 55 тисяч осіб.

У Франції за новорічну ніч спалили понад 700 авто, поліція затримала майже 400 осіб. Попри це, ніч вважають відносно спокійною.

У Нідерландах щонайменш одна людина загинула і десятки постраждали через інциденти з піротехнікою, одна людина загинула також у Німеччині.

У Берліні за хуліганські витівки з феєрверками затримали понад 230 осіб.