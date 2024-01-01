В Брюсселе новогодняя ночь закончилась 140 задержаниями

Полиция Брюсселя за новогоднюю ночь задержала 140 человек в связи с различными инцидентами.

Об этом сообщает The Brussels Times и RTBF, пишет "Европейская правда".

По состоянию на первый час ночи задержали 142 человека. В прошлом году в такое время было 74 задержания.

Полиция с 6 часов вечера до полуночи совершила 226 выездов в связи с "рутинными ситуациями" и инцидентами, связанными с празднованием – меньше, чем 386 в прошлом году.

Пожарные Брюсселя совершили около 70 выездов из-за подожженных мусорных баков, машин, самокатов и велосипедов, а также бытовых пожаров.

Три человека получили травмы из-за фейерверков и петард, среди них двое несовершеннолетних.

Тем временем на праздничный фейерверк на Дворцовой площади собрались по меньшей мере 55 тысяч человек.

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли более 700 автомобилей, полиция задержала почти 400 человек. Несмотря на это, ночь считают относительно спокойной.

В Нидерландах по меньшей мере один человек погиб и десятки пострадали из-за инцидентов с пиротехникой, один человек погиб также в Германии.

В Берлине за хулиганские выходки с фейерверками задержали более 230 человек.