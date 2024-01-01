У Франції оновили підсумки новорічної ночі: майже 400 затримань, понад 700 спалених авто

На ранок у Франції кількість затриманих за хуліганство у новорічну ніч майже досягла 400 осіб, згоріли понад 700 автомобілів.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Близько 10 ранку за Києвом Дарманен повідомив, що за ніч затримали 389 осіб, тоді як спершу повідомляли про 211 затримань. В окремих місцях, зокрема у Бордо, сталися сутички з поліцією.

По всій території країни хулігани спалили 745 автомобілів.

Водночас, зазначив міністр, таких випадків було на 10% менше, порівняно з попереднім роком, а пострілів піротехнікою у правоохоронців – на 80% менше.

У Берліні повідомили про понад 230 затримань через хуліганські витівки з феєрверками.