У Берліні понад 230 затримань через хуліганські витівки з феєрверками 

У Німеччині зустріч нового року минула переважно спокійно, проте у Берліні затримали сотні людей за хуліганське використання феєрверків.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На чергуванні у німецькій столиці було загалом майже 5000 правоохоронців – більше, ніж будь-коли у новорічну ніч, з акцентом на райони, де найчастіше бували заворушення.

На другу годину ночі поліція повідомляла про 230 затримань, ця цифра очікувано зросте. Найчастіше затримання пов’язані з небезпечним і нелегальним застосуванням піротехніки.

Речниця поліції розповіла, що хулігани запускали піротехніку у напрямку поліції, пожежників, іноді випадкових перехожих і транспортних засобів.

Біля Александерплацу близько пів тисячі людей, які там зібралися, кидалися петардами одне в одного. Правоохоронці почали їх розганяти, піротехніку почали кидати у напрямку поліції.

У районі Нойкельн дев’ятьох осіб впіймали із саморобними коктейлями Молотова, які вони не встигли застосувати.

15 правоохоронців отримали поранення.

Пожежники після опівночі здійснили більше пів тисячі викликів на пожежі у квартирах.

Водночас Біля Бранденбурзьких воріт проходив великий святковий захід за участі понад 60 тисяч людей і вперше з початку пандемії коронавірусу були офіційні святкові салюти.

Раніше влада Берліна заборонила проведення напередодні Нового року пропалестинської демонстрації.

У Франції в новорічну ніч затримали понад 200 осіб, проте глава МВС назвав ситуацію "загалом мирною".