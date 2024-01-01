У Нідерландах – загиблий і десятки поранених через запуски феєрверків

У Нідерландах під час новорічної ночі щонайменше одна людина загинула та як мінімум два десятки зазнали поранень різної тяжкості через нещасні випадки із запуском феєрверків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

У місті Гарлем, що на заході Нідерландів, 19-річний хлопець загинув унаслідок інциденту з феєрверками, який стався близько 23:25 у новорічну ніч. Потерпілий помер від отриманих травм незабаром після інциденту, подробиці якого не уточнюються.

В Удені, що на півночі Нідерландів, важкі поранення обличчя та рук отримав 17-річний хлопець у результаті вибуху феєрверку, який він тримав перед собою під час запалювання. А в Ден-Боші феєрверк, імовірно, став причиною пожежі, в якій важкі поранення отримала дитина.

В одному лише Роттердамі повідомлялось про 18 людей, яких доправили до офтальмологічної клініки в новорічну ніч і на початку Нового року через травми очей, спричинені феєрверками. Серед них щонайменше двоє дітей віком менше 12 років.

Голова нідерландської асоціації лікарів невідкладної допомоги (NVSHA) Девід Баденіс заявив, що з настанням Нового року у відділеннях швидкої допомоги по всій країні з’явилось особливо багато пацієнтів.

"Для нас це була дуже напружена ніч. Було також багато жертв, де алкоголь відіграв певну роль, і, на жаль, цього року ми знову бачили традиційних постраждалих від феєрверків", – сказав Баденіс.

У Нідерландах феєрверки дозволено використовувати з 18:00 напередодні Нового року до 2:00 в день Нового року. Деякі міста впроваджували власні заборони, але багато хто їх не дотримується.

Про постраждалих від використання феєрверків повідомляли й в інших європейських країнах, наприклад Данії та Фінляндії. У Німеччині в новорічний вечір 18-річний хлопець загинув внаслідок вибуху феєрверка, а поліція загалом затримала 230 людей через хуліганство з піротехнікою.