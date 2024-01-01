У Польщі офіційно ліквідували Міністерство освіти і науки

У Польщі з 1 січня 2024 року набула чинності постанова про ліквідацію Міністерства освіти і науки, а також окреме рішення про створення двох нових міністерств – національної освіти та науки і вищої освіти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Згідно з рішеннями, підрозділи колишнього Міністерства освіти і науки Польщі, які займалися питаннями освіти й виховання, включені до складу Міністерства національної освіти.

Натомість підрозділи, які займалися вищою освітою і наукою, включені до складу Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Ця структурна перебудова відбулась після приходу до влади нового польського уряду на чолі з Дональдом Туском, де з’явились два окремі портфелі, відповідальні за освіту й науку. 13 грудня 2023 року міністром освіти призначили Барбару Новацьку, а міністром науки – Даріуша Вєчорека.

Міністерство освіти і науки в Польщі було створене 1 січня 2021 року шляхом злиття двох міністерств: Міністерства національної освіти та Міністерства науки і вищої освіти. Тоді його очолив Пшемислав Чарнек, який раніше одночасно був головою обох відомств.

Минулого тижня міністр культури й національної спадщити Бартломей Сенкевич також підписав розпорядження про ліквідацію державних медіа через вето президента Анджея Дуди на закон про бюджет, який передбачав кошти на їхнє фінансування.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.