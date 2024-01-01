В Польше официально ликвидировали Министерство образования и науки

В Польше с 1 января 2024 года вступило в силу постановление о ликвидации Министерства образования и науки, а также отдельное решение о создании двух новых министерств – национального образования и науки и высшего образования.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Согласно решениям, подразделения бывшего Министерства образования и науки Польши, которые занимались вопросами образования и воспитания, включены в состав Министерства национального образования.

Зато подразделения, которые занимались высшим образованием и наукой, включены в состав Министерства науки и высшего образования Польши.

Эта структурная перестройка состоялась после прихода к власти нового польского правительства во главе с Дональдом Туском, где появились два отдельных портфеля, ответственные за образование и науку. 13 декабря 2023 года министром образования назначили Барбару Новацкую, а министром науки – Дариуша Вечорека.

Министерство образования и науки в Польше было создано 1 января 2021 года путем слияния двух министерств: Министерства национального образования и Министерства науки и высшего образования. Тогда его возглавил Пшемыслав Чарнек, который ранее одновременно был главой обоих ведомств.

На прошлой неделе министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич также подписал распоряжение о ликвидации государственных медиа из-за вето президента Анджея Дуды на закон о бюджете, который предусматривал средства на их финансирование.

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.