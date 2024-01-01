Переважна більшість німців не очікує припинення війни РФ проти України в 2024 році.

Це випливає з оприлюднених у понеділок, 1 січня, результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

70% жителів Німеччини вважають малоймовірним, що війна завершиться до кінця року.

Протилежної думки дотримуються лише 15% респондентів.

Надій на завершення бойових дій у Секторі Гази в німців дещо більше, але в їхнє припинення у 2024 році більшість (52 відсотки) не вірить. Встановлення миру вважають імовірним 32%, тоді як 16% не мають певної думки.

Опитування провели онлайн 15-19 грудня серед 2092 респондентів. Воно вважається репрезентативним для повнолітніх німців.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

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