Подавляющее большинство немцев не ожидает прекращения войны РФ против Украины в 2024 году.

Это следует из обнародованных в понедельник, 1 января, результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

70% жителей Германии считают маловероятным, что война завершится до конца года.

Противоположного мнения придерживаются лишь 15% респондентов.

Надежд на завершение боевых действий в Секторе Газа у немцев несколько больше, но в их прекращение в 2024 году большинство (52 процента) не верит. Установление мира считают вероятным 32%, тогда как 16% не имеют определенного мнения.

Опрос провели онлайн 15-19 декабря среди 2092 респондентов. Он считается репрезентативным для совершеннолетних немцев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

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