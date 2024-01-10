Президент Фінляндії і лідер Китаю обговорили пошкодження Balticconnector

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном про пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, до якого могло бути причетне китайське судно NewNew Polar Bear.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс президента Фінляндії.

"Президенти відзначили конструктивний діалог між країнами щодо справи трубопроводу Balticconnector", – йдеться в заяві.

Китайські державні ЗМІ також повідомили про розмову лідерів країн, але не деталізували її зміст, інформує Reuters.

Офіс президента Фінляндії зазначив, що Нііністьо порушив питання війни в Україні та її ширших наслідків, підкресливши роль Китаю в досягненні справедливого і тривалого миру.

"Лідери погодилися з важливістю справжнього, конструктивного та міжрегіонального діалогу у вирішенні та запобіганні глобальним проблемам", – йдеться в заяві.

Сторони також обговорили необхідність боротьби зі зміною клімату і співпраці в цьому питанні та відносини між ЄС та Китаєм, включаючи нещодавні події та виклики.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що довіряє китайській владі у допомозі з розслідуванням пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, до якого могло бути причетне китайське судно NewNew Polar Bear.

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".