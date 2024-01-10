Президент Финляндии и лидер Китая обсудили повреждение Balticconnector

Президент Финляндии Саули Ниинистьо провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином о повреждении газопровода Balticconnector в Балтийском море, к которому могло быть причастно китайское судно NewNew Polar Bear.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает офис президента Финляндии.

"Президенты отметили конструктивный диалог между странами по делу трубопровода Balticconnector", – говорится в заявлении.

Китайские государственные СМИ также сообщили о разговоре лидеров стран, но не детализировали его содержание, информирует Reuters.

Офис президента Финляндии отметил, что Ниинистьо поднял вопрос войны в Украине и ее более широких последствий, подчеркнув роль Китая в достижении справедливого и прочного мира.

"Лидеры согласились с важностью настоящего, конструктивного и межрегионального диалога в решении и предотвращении глобальных проблем", – говорится в заявлении.

Стороны также обсудили необходимость борьбы с изменением климата и сотрудничества в этом вопросе и отношения между ЕС и Китаем, включая недавние события и вызовы.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что доверяет китайским властям в помощи с расследованием повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, к которому могло быть причастно китайское судно NewNew Polar Bear.

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".