Литва може купити акції національної авіакомпанії Латвії Air Baltic

Литва вивчає можливість придбання акцій авіакомпанії Air Baltic, 97,97% яких належать Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр зв'язку Марюс Скуодіс, повідомляє LRT.

За його словами, в нього вже було дві розмови з міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом про можливість придбання Литвою частини акцій Air Baltic.

"Я думаю, що умови в такому разі мають бути такими, щоб частина літаків перебувала й базувалася тут, чергуючись із літаками з Литви", – додав Скуодіс.

Міністр додав, що в майбутньому компанія Air Baltic може стати авіакомпанією всіх трьох країн Балтії.

"Як ви знаєте, Air Baltic готується до публічного розміщення акцій наприкінці цього року, тому ми подивимося, чи зможуть ці початкові обговорення набути якоїсь конкретної форми, чи ні. Але при всьому цьому найголовніше для Литви, щоб були зручні рейси, частота й зручний час", – зазначив Скуодіс.

Air Baltic, що пропонує польоти з усіх трьох столиць країн Балтії, у вересні 2023 року найняла фінансових консультантів для запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Керівництво компанії називає можливе включення до біржових списків важливим кроком на шляху до нового рівня її розвитку.

Водночас міністр транспорту Латвії Каспарс Бріскенс повідомляв, що IPO Air Baltic може відбутися в другій половині 2024 року, що залежатиме від ситуації на світових авіаційних та фінансових ринках.

Раніше Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії, яким дозволили Франції надати державну фінансову допомогу авіакомпаніям Air France та Air France-KLM у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Перед цим у Великій Британії арештували одну особу в межах розслідування продажу підробних запчастин для літаків, які виявили у флотах кількох великих авіакомпаній.