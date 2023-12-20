Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії, яким дозволили "ковідну" держпідтримку Air France

Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії, яким дозволили Франції надати державну фінансову допомогу авіакомпаніям Air France та Air France-KLM у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У квітні 2020 року Франція повідомила ЄК про наміри надати допомогу Air France і надати державну гарантію на 90% позики обсягом 4 млрд євро, які надав консорціум банків, та 3 млрд євро позики від акціонерів. Єврокомісія тоді визначила Air France як єдиного бенефіціара допомоги, окремого від усіх інших компаній групи Air France-KLM.

У березні 2021 року Франція знову повідомила Єврокомісію про допомогу у вигляді рекапіталізації Air France та холдингової компанії Air France-KLM. Це передбачало участь Франції у запланованому збільшенні акціонерного капіталу компанії на суму до 1 млрд євро та перетворення акціонерського кредиту на гібридний інструмент. Єврокомісія визначила Air France та холдинг Air France-KLM виключними бенефіціарами допомоги, з виключенням зокрема KLM як компанії що є частиною групи.

Рішення оскаржили у суді ЄС ірландський лоукостер Ryanair та Malta Air як такі, що суперечать європейському законодавству про конкуренцію.

Суд ЄС за результатами розгляду підтримав зауваження та анулював рішення Єврокомісії.

"Суд вважає, що Єврокомісія помилилася у визначенні бенефіціарів держдопомоги, виключаючи холдинг Air France-KLM і KLM у справі T-216/21 та KLM у справі T-494/21… Суд дійшов висновку, що Air France-KLM у першому випадку і KLM у другому випадку могли щонайменш опосередковано отримати вигоду від переваги, забезпеченої державною допомогою", – йдеться у повідомленні для ЗМІ за рішенням суду.

У коментарі AFP компанії повідомили, що беруть до відома рішення та вивчать можливість подання апеляції.

Також у середу Суд ЄС відхилив позов російського олігарха Абрамовича щодо скасування санкцій.

Ще в одному рішенні суд роз'яснив, що "авіаційні" санкції ЄС у зв'язку з війною РФ проти України не забороняють пілотам-громадянам Росії керувати літаками в країнах ЄС.