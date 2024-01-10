Литва может купить акции национальной авиакомпании Латвии Air Baltic

Литва изучает возможность приобретения акций авиакомпании Air Baltic, 97,97% которых принадлежат Латвии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр связи Марюс Скуодис, сообщает LRT.

По его словам, у него уже было два разговора с министром транспорта Латвии Каспарсом Брискенсом о возможности приобретения Литвой части акций Air Baltic.

"Я думаю, что условия в таком случае должны быть такими, чтобы часть самолетов находилась и базировалась здесь, чередуясь с самолетами из Литвы", – добавил Скуодис.

Министр добавил, что в будущем компания Air Baltic может стать авиакомпанией всех трех стран Балтии.

"Как вы знаете, Air Baltic готовится к публичному размещению акций в конце этого года, поэтому мы посмотрим, смогут ли эти первоначальные обсуждения принять какую-то конкретную форму или нет. Но при всем этом самое главное для Литвы, чтобы были удобные рейсы, частота и удобное время", – отметил Скуодис.

Air Baltic, предлагающая полеты из всех трех столиц стран Балтии, в сентябре 2023 года наняла финансовых консультантов для запланированного первичного публичного размещения акций (IPO).

Руководство компании называет возможное включение в биржевые списки важным шагом на пути к новому уровню ее развития.

В то же время министр транспорта Латвии Каспарс Брискенс сообщал, что IPO Air Baltic может состояться во второй половине 2024 года, что будет зависеть от ситуации на мировых авиационных и финансовых рынках.

Ранее Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, которым разрешили Франции предоставить государственную финансовую помощь авиакомпаниям Air France и Air France-KLM в связи с эпидемией коронавируса.

Перед этим в Великобритании арестовали одного человека в рамках расследования продажи поддельных запчастей для самолетов, которые обнаружили во флотах нескольких крупных авиакомпаний.