У середу співробітники поліції влаштували парад на автобусах з відкритим верхом по Парижу, щоб закликати владу прискорити переговори про умови праці та оплату під час Олімпіади 2024 року, яка відбудеться у французькій столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Це попереджувальний постріл владі, щоб сказати, що за шість місяців до події поліцейські не знають, чим обернеться для них літо", – сказав Грегорі Жорон, голова профспілки SGP Police FO.

"Умови, в яких поліцейські сили залучені в Олімпійських іграх, не є добрими", – додав він.

Жорон повторив вимоги щодо ясності умов роботи і, зокрема, щодо премії в розмірі 1500 євро для всіх поліцейських.

Поліцейські профспілки вже закликали до страйку 18 січня, щоб висловити своє невдоволення напередодні ігор.

Автобуси з банерами, на яких було написано "Важливо... передбачити", виїхали з площі церкви Святого Августина в центрі Парижа і попрямували до площі Бастилії.

Починаючи з кінця липня – середини сезону національних свят – Олімпійські ігри збільшать навантаження на паризьких службовців на тлі підвищених загроз безпеці та хронічної нестачі кадрів у поліції, лікарнях і громадському транспорті.

Близько 30 000 поліцейських і солдатів будуть мобілізовані для забезпечення безпеки під час церемонії відкриття 26 липня, коли близько 600 000 людей, як очікується, спостерігатимуть за тим, як спортсмени і делегації пропливатимуть по Сені.

З наближенням літньої Олімпіади у Парижі французький президент Емманюель Макрон намагається популяризувати спорт як частину життя французів, зокрема шляхом посилення викладання фізкультури в школах.

Макрон, однак, час від часу вдягає боксерські рукавички на публіці, а ЗМІ розповідали про його боксерські тренування.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.