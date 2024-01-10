Полицейские в Париже требовали улучшения условий труда во время Олимпиады

В среду сотрудники полиции устроили парад на автобусах с открытым верхом по Парижу, чтобы призвать власти ускорить переговоры об условиях труда и оплате во время Олимпиады 2024 года, которая состоится во французской столице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Это предупредительный выстрел власти, чтобы сказать, что за шесть месяцев до события полицейские не знают, чем обернется для них лето", – сказал Грегори Жорон, председатель профсоюза SGP Police FO.

"Условия, в которых полицейские силы задействованы в Олимпийских играх, не являются хорошими", – добавил он.

Жорон повторил требования о ясности условий работы и, в частности, о премии в размере 1500 евро для всех полицейских.

Полицейские профсоюзы уже призвали к забастовке 18 января, чтобы выразить свое недовольство накануне игр.

Автобусы с баннерами, на которых было написано "Важно... предусмотреть", выехали с площади церкви Святого Августина в центре Парижа и направились к площади Бастилии.

Начиная с конца июля – середины сезона национальных праздников – Олимпийские игры увеличат нагрузку на парижских служащих на фоне повышенных угроз безопасности и хронической нехватки кадров в полиции, больницах и общественном транспорте.

Около 30 000 полицейских и солдат будут мобилизованы для обеспечения безопасности во время церемонии открытия 26 июля, когда около 600 000 человек, как ожидается, будут наблюдать за тем, как спортсмены и делегации будут проплывать по Сене.

С приближением летней Олимпиады в Париже французский президент Эмманюэль Макрон пытается популяризировать спорт как часть жизни французов, в частности путем усиления преподавания физкультуры в школах.

Макрон, однако, время от времени надевает боксерские перчатки на публике, а СМИ рассказывали о его боксерских тренировках.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия Игр.