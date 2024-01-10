Папа Римський занепокоєний, що війна в Україні може стати "забутою"

Папа Римський Франциск у листі до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава засудив масовані ракетні обстріли Росією України та застеріг від "забуття" повномасштабної війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", УГКЦ повідомила 10 січня.

У відповіді на лист Святослава від 29 грудня Франциск назвав дії Росії "негідними та неприйнятними" і наголосив, що вони "не можуть бути виправдані жодним чином", а також висловив "близькість до багатостраждальної України".

Папа Римський також вважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною".

"Нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень", – додав він.

Зазначимо, що наприкінці минулого року з Папою Римським поговорив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, Франциск на різдвяній месі закликав до миру, згадуючи про людей в різних частинах світу, які страждають через війну.