Папа Римський попросив про мир на різдвяній месі

Папа Римський Франциск на різдвяній месі закликав до миру, згадуючи про людей в різних частинах світу, які страждають через війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у своєму різдвяному посланні в понеділок, повідомляє Reuters.

Понтифік закликав до припинення конфліктів, політичних, соціальних чи військових, в таких місцях, як Україна, Сирія, Ємен, Ліван, Вірменія та Азербайджан.

За його словами, діти, які гинуть у війнах, в тому числі в Газі, є "маленькими Ісусами сьогодення", і що ізраїльські удари в секторі пожинають "жахливий врожай" невинних цивільних осіб.

"Скільки невинних людей вбивають у нашому світі! В утробі їхніх матерів, в одіссеях, здійснених у відчаї та в пошуках надії, в житті всіх тих маленьких дітей, чиє дитинство було зруйноване війною. Вони є маленькими Ісусами сьогодення", – зазначив Папа.

Він заявив, що благає припинити військові дії, які приносять жертви серед мирного населення, та закликає до вирішення відчайдушної гуманітарної ситуації в Газі шляхом відкриття доступу для надання гуманітарної допомоги.

Водночас понтифік сказав, що його "серце сумує за жертвами огидного нападу 7 жовтня" з боку угруповання ХАМАС на Ізраїль та знову закликав звільнити заручників, що перебувають в руках терористів.

Раніше фінський міністр оборони Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, де Київ, за його словами, веде війну за майбутнє Європи.

Нагадаємо, раніше топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.

Раніше понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Тим часом міністри закордонних справ Британії та Німеччини наполягають, що усі сторони мають рухатися у напрямку рішення з "двома державами" – Ізраїлем та Палестиною – коли гаряча фаза війни завершиться.