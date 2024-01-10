Джонсон спростував брехню Росії про "зрив" мирної угоди з Україною у 2022 році

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував твердження російських пропагандистів, які поклали на нього відповідальність за нібито зрив мирної угоди між Києвом та Москвою у 2022 році.

Про це Джонсон сказав The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єр Британії заявив, що твердження про "зрив мирної угоди" є "нічим іншим, як повною нісенітницею та російською пропагандою".

Джонсон пригадав, що під час дискусій із Володимиром Зеленським після переговорів Києва та Москви у Стамбулі у березні 2022 року він був стурбований характером будь-якої потенційної угоди та пообіцяв, що Британія підтримуватиме Україну "на тисячу відсотків".

"На той час я дещо хвилювався. Я не міг зрозуміти, якою може бути угода (України та Росії. – Ред.), і вважав, що будь-яка угода з Путіним буде досить жахливою", – додав він.

Наприкінці минулого року російська пропаганда та її представники, зокрема речниця МЗС Марія Захарова, звинуватили Джонсона – першого іноземного лідера, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення РФ – у зриві якоїсь "мирної угоди".

Захарова дійшла до того, що стверджувала: експрем’єр Британії "заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією" за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року та "вимагав продовження бойових дій проти Росії".

Після візиту Джонсона до Києва на Даунінг-стріт говорили, що він "закликав проти будь-яких переговорів з Росією на умовах, які підтверджують брехливий наратив Кремля про вторгнення, але підкреслив, що це рішення для українського уряду".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження конфлікту.