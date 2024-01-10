Джонсон опроверг ложь России о "срыве" мирного соглашения с Украиной в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг утверждение российских пропагандистов, возложивших на него ответственность за якобы срыв мирного соглашения между Киевом и Москвой в 2022 году.

Об этом Джонсон сказал The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Экспремьер Британии заявил, что утверждение о "срыве мирного соглашения" является "нечем иным, как полной чепухой и российской пропагандой".

Джонсон напомнил, что во время дискуссий с Владимиром Зеленским после переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в марте 2022 года он был озабочен характером любого потенциального соглашения и пообещал, что Британия будет поддерживать Украину "на тысячу процентов".

"К тому времени я несколько волновался. Я не мог понять, каким может быть соглашение (Украины и России. – Ред.), и считал, что любое соглашение с Путиным будет довольно ужасным", – добавил он.

В конце прошлого года российская пропаганда и ее представители, в том числе спикер МИД Мария Захарова, обвинили Джонсона – первого иностранного лидера, посетившего Киев после полномасштабного вторжения РФ – в срыве некоего "мирного соглашения".

Захарова дошла до того, что утверждала: экс-премьер Британии "запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией" по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и "требовал продолжения боевых действий против России".

После визита Джонсона в Киев на Даунинг-стрит говорили, что он "призвал против любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживый нарратив Кремля о вторжении, но подчеркнул, что это решение для украинского правительства".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и заморозки конфликта.