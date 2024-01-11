Кожен п'ятий чех не стежить за політикою

За останні кілька років у Чехії більш як удвічі зросла кількість людей, які не стежать за політичними подіями у ЗМІ.

Про це свідчать дані останнього опитування чеського Центру дослідження громадської думки (CVVM), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

В опитуванні наприкінці 2023 року 20% чехів сказали, що ніколи не стежать за політичними новинами, що на 11 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020-му. Це найвищий показник за останні два десятиліття.

Натомість за інформацією про політику в ЗМІ часто стежать 27% громадян Чехії, близько чверті – іноді й 27% – рідко. Назагал стеження за політичними питаннями в ЗМІ залишається найпоширенішою діяльністю громадян Чехії, пов'язаною з політикою.

На другому місці в цьому рейтингу опинилось обговорення політики з друзями. Більше десятої частини респондентів у Чехії кажуть, що часто обговорюють політику з друзями, 29% – іноді, а третина – рідко.

Ще менше чехів, згідно з опитуванням CVVM, залучені до інших видів діяльності, пов'язаних із політичною активністю.

30% респондентів часто, іноді або рідко обговорюють політику в інтернеті, 28% – зустрічаються з політиками, а п'ята частина переконують друзів голосувати так само й відвідувати політичні мітинги. Тільки 6% громадян Чехії повідомили, що працюють на політичну партію.

"Загалом, на всі питання відповіді є відносно стабільними в часі, за винятком стеження за політикою в ЗМІ, яке має коливальну тенденцію в довгостроковому порівнянні, що підтверджується даними за 2023 рік, коли ми зафіксували найвищу частку відповідей "ніколи", про що повідомила п'ята частина чеських громадян", – зазначають автори дослідження.

Інше опитування CVVM виявило, що понад половина громадян Чехії вважає, що їхня країна не зможе захистити себе в разі зовнішньої агресії, але переважна більшість погоджується, що власний суверенітет потрібно захищати за будь-яку ціну.