Опитування: 56% жителів Чехії сумніваються, що країна захистить себе в разі нападу

Понад половина громадян Чехії вважає, що їхня країна не зможе захистити себе в разі зовнішньої агресії, але переважна більшість погоджується, що власний суверенітет потрібно захищати за будь-яку ціну.

Про це свідчить опитування чеського Центру дослідження громадської думки (CVVM), пише "Європейська правда" з посиланням на портал iDNES.

Більшість чехів (84%) дотримується думки, що суверенітет держави необхідно захищати за будь-яку ціну, й лише біля десятої частини респондентів виступають проти такої позиції.

Водночас 56% респондентів висловили сумнів у здатності Чехії захистити себе в разі конфлікту, тоді як 40% вважають, що країна зможе захистити себе. Це найвищий показник за весь час опитувань CVVM: якщо порівняти з попереднім роком, він зріс на 13 відсоткових пунктів.

Водночас чеські громадяни майже порівну розділились у думках щодо того, чи є оборона Чехії важливою (половина вважає, що "за таку маленьку країну, як наша, все одно вирішують наддержави"), та збільшенні витрат на оборону (їх підтримують 50%, проти – 46%).

"Наразі оборонні витрати користуються більшою підтримкою, ніж під час попередніх опитувань, зокрема, між 2016 і 2022 роками, коли в чеському суспільстві переважала думка, що витрати на оборону є лише непотрібним тягарем для державного бюджету", – зазначають аналітики CVVM.

Крім того, менше двох п'ятих респондентів вважають рівень чеської армії порівнянним з арміями західних країн, в той час як 52% вважають, що чеська армія є менш розвиненою, ніж західні.

Опитування CVVM тривало з кінця травня до кінця липня, в ньому взяли участь 929 респондентів віком від 15 років і старше.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням від лютого цього року кожен четвертий громадянин Німеччини намагатиметься покинути країну якомога швидше у разі збройного нападу на неї.