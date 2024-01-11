Поблизу Канн впав у море гелікоптер з двома людьми на борту

Поблизу французьких Канн впав у Середземне море невеликий гелікоптер з двома людьми на борту.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 16 години в районі сусіднього містечка Мандельє-Ла-Напуль. Про падіння гелікоптера повідомили свідки події. Наскільки відомо, це малий двомісний апарат типу R22.

Un petit hélicoptère de type R22 s’est abîmé en mer face aux plages de #Mandelieu avec 2 personnes à bord.

Les secours sur place procèdent activement aux recherches, d’où la présence de nombreux véhicules et hélicoptères sur site.

Je vous tiendrai informés. pic.twitter.com/t7mZO3SK7b January 11, 2024

Після виклику на місце вирушили десятки представників рятувальних команд і намагаються розшукати гелікоптер та його пасажирів.

Дайвери проводять пошуки у районі, де помітили пляму від ймовірного витоку пального.

Як повідомляли, минулого місяця у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, внаслідок аварії три людини отримали поранення.

У листопаді п'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем.