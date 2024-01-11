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Поблизу Канн впав у море гелікоптер з двома людьми на борту

Четвер, 11 січня 2024, 20:22

Поблизу французьких Канн впав у Середземне море невеликий гелікоптер з двома людьми на борту. 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 16 години в районі сусіднього містечка Мандельє-Ла-Напуль. Про падіння гелікоптера повідомили свідки події. Наскільки відомо, це малий двомісний апарат типу R22.

Після виклику на місце вирушили десятки представників рятувальних команд і намагаються розшукати гелікоптер та його пасажирів.

Дайвери проводять пошуки у районі, де помітили пляму від ймовірного витоку пального. 

Як повідомляли, минулого місяця у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, внаслідок аварії три людини отримали поранення.

У листопаді п'ятеро американських військовослужбовців загинули в катастрофі військового вертольота над Середземним морем.

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Франція