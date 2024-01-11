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Вблизи Канн упал в море вертолет с двумя людьми на борту

Четверг, 11 января 2024, 20:22

Вблизи французских Канн упал в Средиземное море небольшой вертолет с двумя людьми на борту.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 16 часов в районе соседнего с Каннами городка Манделье-Ла-Напуль. О падении вертолета сообщили свидетели происшествия. Насколько известно, это малый двухместный аппарат типа R22.

После вызова на место отправились десятки представителей спасательных команд и пытаются разыскать вертолет и его пассажиров.

Дайверы проводят поиски в районе, где заметили пятно от горючего.

Как сообщалось, в прошлом месяце в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате аварии три человека получили ранения.

В ноябре пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе военного вертолета над Средиземным морем.

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Франция