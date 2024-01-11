Вблизи Канн упал в море вертолет с двумя людьми на борту

Вблизи французских Канн упал в Средиземное море небольшой вертолет с двумя людьми на борту.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 16 часов в районе соседнего с Каннами городка Манделье-Ла-Напуль. О падении вертолета сообщили свидетели происшествия. Насколько известно, это малый двухместный аппарат типа R22.

Un petit hélicoptère de type R22 s’est abîmé en mer face aux plages de #Mandelieu avec 2 personnes à bord.

Les secours sur place procèdent activement aux recherches, d’où la présence de nombreux véhicules et hélicoptères sur site.

Je vous tiendrai informés. pic.twitter.com/t7mZO3SK7b January 11, 2024

После вызова на место отправились десятки представителей спасательных команд и пытаются разыскать вертолет и его пассажиров.

Дайверы проводят поиски в районе, где заметили пятно от горючего.

Как сообщалось, в прошлом месяце в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате аварии три человека получили ранения.

В ноябре пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе военного вертолета над Средиземным морем.