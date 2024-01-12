Глава МЗС Британії про удари по Ємену: Хочемо убезпечити Червоне море

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував операцію союзників проти хуситів у Ємені.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Кемерона, удари по позиціях хуситів у Ємені були завдані для забезпечення безпеки у Червоному морі.

"Безпека британських суден і свобода судноплавства в Червоному морі має першорядне значення, і саме тому ми вживаємо заходів", – зазначив глава британського МЗС.

Він підкреслив, що хусити повинні припинити напади в Червоному морі.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.