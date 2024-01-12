Глава МИД Британии об ударах по Йемену: Хотим обезопасить Красное море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал операцию союзников против хуситов в Йемене.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кэмерона, удары по позициям хуситов в Йемене были нанесены для обеспечения безопасности в Красном море.

"Безопасность британских судов и свобода судоходства в Красном море имеет первостепенное значение, и именно поэтому мы принимаем меры", – отметил глава британского МИД.

Он подчеркнул, что хуситы должны прекратить нападения в Красном море.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.