США запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР

Держдеп США запровадив санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

За його словами, США продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, що надається Росією КНДР в обмін на цю зброю, та використовуватимуть усі наявні інструменти для виявлення й викриття фізичних та юридичних осіб, причетних до передачі зброї між КНДР і РФ.

"Ми без вагань вживатимемо подальших заходів. Передача КНДР балістичних ракет РФ підтримує російську загарбницьку війну, збільшує страждання українського народу та підриває глобальний режим нерозповсюдження", – зазначив Блінкен.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що попередня експертиза підтверджує використання Росією ракет із Північної Кореї під час одного з останніх обстрілів України.

Перед цим США з майже пів сотнею країн засудили передання Північною Кореєю зброї Росії, зокрема те, що північнокорейськими ракетами на початку року завдали удару по Україні.

У Білому домі паралельно заявили, що під час нещодавніх атак проти України Росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї.

Нагадаємо, минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні