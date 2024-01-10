Білий дім: РФ ще раз обстріляла Україну балістичними ракетами від КНДР

У Білому домі заявили, що під час нещодавніх атак проти України Росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

За його словами, американська сторона зафіксувала нові пуски північнокорейських ракет по Україні 6 січня.

"Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що щонайменше одна з них влучила по Харкову", – сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднався до спільної заяви міністрів закордонних справ 47-ми країн, яка засуджує закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цього озброєння проти України.

Він наголосив, що отримання Росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН, і в середу, 10 січня, США разом із союзниками порушать питання про це на Раді Безпеки ООН.

"Ми також продовжимо вводити санкції проти тих, хто працює, аби сприяти передачам такого озброєння, і оприлюднювати інформацію, що викриває ці угоди зі зброєю", – додав Кірбі.

Минулого тижня Кірбі повідомляв, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.