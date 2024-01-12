В Естонії суд анулював штраф для депутата, який вивісив у Таллінні радянський прапор

Естонський суд у п'ятницю постановив закрити справу проти парламентаря Яака Валге і поета Андреса Ауле, кожного з яких торік оштрафували за вивішування прапора Естонської РСР на фасаді Будинку письменників у Таллінні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Хар’юський повітовий суд ухвалив скасувати рішення поліції від 29 вересня, яким Яак Валге і Андрес Ауле були покарані грошовими штрафами в розмірі 160 євро за порушення громадського порядку.

Суд постановив припинити провадження щодо обох, вважаючи, що їхні дії не є правопорушенням.

У поліції є 30 днів на оскарження цієї постанови в Державному суді.

Прапор ЕРСР було вивішено 22 липня 2023 року на фасаді Будинку письменників у Таллінні поруч із барельєфом Юхана Смуула. Пізніше і Валге, і Ауле зізналися у скоєному, заявивши, що прапор вивісили на знак протесту проти барельєфа Смуула, оскільки Спілка письменників не стала його демонтувати.

22 вересня чоловіки були оштрафовані, але сума штрафу досі не розголошувалася.

Під час судового розгляду було встановлено, що прапор купив Андрес Ауле і повісив його на стіну будівлі. Яак Валге в цей час перебував поруч, але прапор не піднімав.

За оцінкою суду, він не може вважатися співучасником вчинення проступку, а його дії не є правопорушенням і провадження проти нього має бути припинене.

У діях Ауле, який вивісив прапор, суд також не побачив ознак порушення закону. Поет пояснив, що його метою було не порушення громадського порядку, а привернення уваги до того факту, що барельєф Югана Смуула встановлений у громадському місці в центрі Таллінна, і що це може занепокоїти тих людей або їхніх нащадків, у депортації яких у 1949 році Юган Смуул брав участь.

Суд розцінив такі пояснення Андреса Ауле як правдоподібні, визнавши, що в його поведінці відсутній суб'єктивний склад проступку.

Прапор, що зберігається у поліції, повернуть Андресу Ауле після набуття вироком законної сили.

Нагадаємо, позаминулого року в Естонії набув чинності закон про заборону використання у громадському просторі символіки, яка позначає схвалення війни Росії проти України.