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Сунак прибув до Києва

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П'ятниця, 12 січня 2024, 12:57

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський прем’єр написав у Twitter (X).

"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Звертаюсь до всіх українців, Британія з вами – стільки, скільки буде потрібно", – підкреслив він.

Сунак також опублікував фото з української столиці.

У Києві Сунак оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів (понад 3 млрд доларів) військової підтримки протягом наступного фінансового року.

Пакет допомоги, передбачений на наступний фінансовий рік, який стартує у квітні, включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. 

Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни. 

Також буде підписана угода про двосторонні "гарантії безпеки" для України з боку Британії

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в останньому інтерв’ю говорив, що очікує виділення на допомогу Україні зброєю не менше, ніж було в останні два роки.

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Сунак Велика Британія