Україна розглядає кілька кандидатів на посла у Британії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Київ розглядає кілька кандидатів на посаду українського посла у Великій Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком у Києві.

"Важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо кілька кандидатур. Обережно розглядаємо", – заявив Зеленський, наголосивши, що необхідно обрати кандидатуру, що відповідатиме рівню відносин.

"Щоб усе це не втратити", – пояснив президент.

Глава держави не назвав прізвищ кандидатів.

Нагадаємо, попередній посол України у Британії Вадим Пристайко обіймав цю посаду з липня 2020 року до липня 2023 року. Його звільнили у липні 2023-го за коментар висловлювання президента Зеленського на тлі скандалу із "невдячністю" союзникам, що спалахнув довкола тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса.

Український президент у відповідь на слова Воллеса сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Ці слова український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пізніше Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

В одному з останніх інтерв’ю Пристайко сказав, що Київ не може дозволити собі експериментів із Британією, застерігши від "креативу" в призначенні свого наступника на цій посаді.