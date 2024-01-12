Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киев рассматривает несколько кандидатов на должность украинского посла в Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве.

"Важно, чтобы каждый из чиновников, из дипломатов, которые занимаются нашими отношениями с Великобританией, был на самом высоком уровне. Поэтому мы рассматриваем несколько кандидатур. Осторожно рассматриваем", – заявил Зеленский, подчеркнув, что необходимо выбрать кандидатуру, которая будет соответствовать уровню отношений.

"Чтобы все это не потерять", – пояснил президент.

Глава государства не назвал фамилий кандидатов.

Напомним, предыдущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко занимал эту должность с июля 2020 года до июля 2023 года. Его уволили в июле 2023-го за комментарий высказывания президента Зеленского на фоне скандала с "неблагодарностью" союзникам, вспыхнувшего вокруг тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса.

Украинский президент в ответ на слова Уоллеса сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Позже Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

В одном из последних интервью Пристайко сказал, что Киев не может позволить себе экспериментов с Британией, предостерегая от "креатива" в назначении своего преемника на этом посту.