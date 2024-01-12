Bloomberg: Россия хочет через суды заблокировать конфискацию своих активов на Западе

Россия активно готовится к судебному обжалованию любых шагов западных государств по конфискации замороженных активов своего центрального банка, стоимость которых оценивается в 300 миллиардов долларов, в пользу Украины.

Об этом стало известно Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В Москве пришли к выводу, что с юридической точки зрения конфискация росактивов за рубежом "маловероятна", говорится в материале.

Тем не менее, как утверждают источники Bloomberg, Банк России готовится заключить соглашения с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы РФ в случае судебного разбирательства.

Российские власти также заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

Собеседники Bloomberg, причастные к соответствующим обсуждениям, уверены, что судебные иски в случае конфискации заблокируют любую передачу росактивов в Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над ними.

Они также считают, что у Запада мало шансов в судах и нет законных оснований для ареста, учитывая законодательство, принятое западными государствами после замораживания активов Банка России.

Актуальность этого вопроса для России возросла, так как среди США и их союзников активизировались дискуссии о судьбе активов, замороженных вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Накануне Bloomberg узнал, что администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

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