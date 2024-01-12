Розвідка Естонії: Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні

Посилені ракетні удари по об’єктах на території України Росією свідчать про те, що Москва вважає появу в Україні винищувачів F-16 небезпечною.

Про це на брифінгу 12 січня заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ківісельг зазначив, що Росія активно використовує бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети "Калібр" протягом останніх тижнів для ударів по українським військовим, оборонній промисловості та інфраструктурним об'єктам.

"По всій країні були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння", – додав він.

За словами керівника естонської розвідки, удари по українських аеродромах "свідчать про те, що росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України".

За оцінками Ківісельга, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України. Він вважає, що з настанням холодів можна очікувати масованіших атак з боку Росії, оскільки вона наразі виробляє більше боєприпасів, ніж використовує.

Як відомо, українські льотчики проходять або будуть проходити підготовку на F-16 у США, Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.