У розвідці Естонії назвали головну мету військ РФ на цьому етапі війни

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг оцінює, що наразі головною метою російських військ в Україні є захоплення міста Авдіївка на Донеччині, довкола якого ведуться значні бої.

Про це Ківісельг сказав на брифінгу 12 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Голова естонської розвідки зазначив, що попри зусилля росіян їм поки що не вдалося повністю оточити Авдіївку.

На його думку, РФ намагатиметься захопити або знищити шляхи постачання українських військ до Авдіївки, щоб змусити захисників міста або здатися, або відступити на захід, що дасть змогу російським військам зайняти місто.

"Однак пересування обох сторін відбувається не дуже швидко, оскільки, окрім дій протилежної сторони, маневрування обмежують встановлені мінні поля та холодна погода, що наближається", – вказує Ківісельг.

"Снігові замети обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи, як повідомляється, розгорнуті як заглиблена артилерія, а для переміщення на позиції використовуються лише гусеничні машини через слизькі умови", – додав він.

Також керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначив, що плацдарм Збройних сил України на лівому березні Дніпра на Херсонщині утримується, хоча і під постійними непрямими обстрілами та атаками з боку російських військ.

Минулого тижня в Генштабі Естонії розповіли, що російським окупаційним військам вдалося відвоювати на території України невеликі ділянки й утримати ініціативу, а ЗСУ мали успіхи в Донецькій області.