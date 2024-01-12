В разведке Эстонии назвали главную цель войск РФ на этом этапе войны

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг оценивает, что сейчас главной целью российских войск в Украине является захват города Авдеевка Донецкой области, вокруг которого ведутся значительные бои.

Об этом Кивисельг сказал на брифинге 12 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Глава эстонской разведки отметил, что несмотря на усилия россиян им пока не удалось полностью окружить Авдеевку.

По его мнению, РФ будет пытаться захватить или уничтожить пути снабжения украинских войск в Авдеевку, чтобы заставить защитников города или сдаться, или отступить на запад, что позволит российским войскам занять город.

"Однако передвижение обеих сторон происходит не очень быстро, поскольку, кроме действий противоположной стороны, маневрирование ограничивают установленные минные поля и приближающаяся холодная погода", – указывает Кивисельг.

"Снежные заносы ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения, как сообщается, развернуты как углубленная артиллерия, а для перемещения на позиции используются только гусеничные машины из-за скользких условий", – добавил он.

Также руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии отметил, что плацдарм Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра на Херсонщине удерживается, хотя и под постоянными косвенными обстрелами и атаками со стороны российских войск.

На прошлой неделе в Генштабе Эстонии рассказали, что российским оккупационным войскам удалось отвоевать на территории Украины небольшие участки и удержать инициативу, а ВСУ имели успехи в Донецкой области.