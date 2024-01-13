В Італії розбираються, як їхні мощі отримав власник російського клубу, де відбулась "гола вечірка"

Мощі святого Миколи Чудотворця, які Російській православній церкві нещодавно передав власник московського клубу "Мутабор", де відбулась так звана гола вечірка, могли бути незаконно вивезені з католицької єпархії міста Новара в провінції П’ємонт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Хранителем реліквій Новари до 2016 року був іподиякон Франко Черруті. Його нещодавно викликали до єпархії для пояснень ситуації з мощами, які опинились у Росії.

На сертифікаті про справжність мощів, який показали в росЗМІ, було вказане ім’я Черруті, причому він був датований 2018 роком – тобто часом, коли священнослужитель уже не працював у Новарі.

Сам іподиякон стверджує, що не має стосунку до сертифікату, й допускає, що він може бути підробкою.

"Усі знають, що я був єдиною людиною в офісі, яка не мала (комп’ютера. – Ред.). Зараз не потрібно багато робити, аби підробити документи. Потрібне додаткове дослідження, аби зрозуміти, чи це фейк, помилка в даті чи хтозна що ще", – сказав він.

Раніше цього місяця російські ЗМІ показали відео, на якому власник відомого після "голої вечірки" московського клубу "Мутабор" Михаїл Данілов дарує одному з храмів Російської православної церкви частинку мощів святого Миколи Чудотворця.

Данілов стверджував, що придбав мощі у вересні 2023 року. При цьому Ватикан із 2017-го заборонив таку практику для боротьби з корупцією серед священників.

Російська служба "Радіо Свобода" встановила, що підпис Черруті стояв і на інших сертифікатах про справжність мощів, які дарували російські політики церквам РПЦ ще задовго до 2018 року.

"Гола вечірка" в "Мутаборі", під час якої російські "знаменитості" прийшли у відвертому одязі, спричинилась до переслідування російською владою її учасників.

У 2021 році ми розповідали, як священник церкви Святого Миколая у Неаполі звернувся до президента РФ Владіміра Путіна з проханням про кошти на реставрацію будівлі.