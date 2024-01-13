В Италии разбираются, как их мощи получил владелец российского клуба, где состоялась "голая вечеринка"

Мощи святого Николая Чудотворца, которые недавно передал Русской православной церкви владелец московского клуба "Мутабор", где состоялась так называемая голая вечеринка, могли быть незаконно вывезены из католической епархии города Новара в провинции Пьемонт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Хранителем реликвий Новары до 2016 года был иподиакон Франко Черрути. Его недавно вызвали в епархию для объяснения ситуации с оказавшимися в России мощами.

На сертификате о подлинности мощей, который показали в росСМИ, было указано имя Черрути, причем он был датирован 2018 годом – то есть временем, когда священнослужитель уже не работал в Новаре.

Сам иподиакон утверждает, что не имеет отношения к сертификату и допускает, что он может быть подделкой.

"Все знают, что я был единственным человеком в офисе, который не имел (компьютера. – Ред.). Сейчас не нужно много делать, чтобы подделать документы. Нужно дополнительное исследование, чтобы понять, это фейк, ошибка в дате или кто знает что еще", – сказал он.

Ранее в этом месяце российские СМИ показали видео, на котором владелец известного после "голой вечеринки" московского клуба "Мутабор" Михаил Данилов дарит одному из храмов Русской православной церкви частицу мощей святого Николая Чудотворца.

Данилов утверждал, что приобрел мощи в сентябре 2023 года. При этом Ватикан с 2017-го запретил такую практику для борьбы с коррупцией среди священников.

Российская служба "Радио Свобода" установила, что подпись Черрути стояла и на других сертификатах о подлинности мощей, дарованных российскими политиками церквям РПЦ еще задолго до 2018 года.

"Гола вечеринка" в "Мутаборе", во время которой российские "знаменитости" пришли в откровенной одежде, привела к преследованию российскими властями ее участников.

В 2021 году мы рассказывали, как священник церкви Святого Николая в Неаполе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о средствах на реставрацию здания.