Новий голова МЗС Франції прибув до Києва

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва.

Про це повідомило французьке МЗС, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Франції зазначили, що Сежурне прибув до України "для продовження французьких дипломатичних зусиль там і для підтвердження відданості Франції своїм союзникам і цивільному населенню".

Очікується, що очільник МЗС Франції сьогодні проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

#Ukraine | @steph_sejourne est arrivé à Kyiv pour son premier déplacement sur le terrain, afin d’y poursuivre l’action diplomatique française et de réitérer l’engagement de la France auprès de ses alliés et aux côtés des populations civiles. pic.twitter.com/HRBfxRpJUK — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 13, 2024

Сам Сежурне у Twitter (X) теж підтвердив прибуття до Києва, наголосивши, що Україна вже майже два роки "захищає свій суверенітет і забезпечує безпеку Європи".

"Допомога Франції є довгостроковою. Ось що я приїхав сказати під час своєї першої поїздки до Києва", – додав він.

🇺🇦🇫🇷🇪🇺Depuis près de 2 ans, l’Ukraine est en première ligne pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de l’Europe.



L’aide de la France s’inscrit dans la durée.



C’est ce que je suis venu dire à Kiev pour mon premier déplacement. pic.twitter.com/xyAlKyKPs3 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 13, 2024

Як повідомляє "Суспільне", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із Сежурне вшанували памʼять загиблих біля Стіни памʼяті загиблих за Україну на Михайлівській площі у столиці та поклали квіти.

Фото: Суспільне

Як повідомлялось, спершу планувався візит уже колишньої голови МЗС Катрін Колонни, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

Напередодні Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції, у якому більшість ключових міністрів з уряду Борн зберегли посади, проте змінився голова МЗС.

Зазначимо, що Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси. Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".