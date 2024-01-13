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Новий голова МЗС Франції прибув до Києва

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Субота, 13 січня 2024, 11:35

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва.

Про це повідомило французьке МЗС, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Франції зазначили, що Сежурне прибув до України "для продовження французьких дипломатичних зусиль там і для підтвердження відданості Франції своїм союзникам і цивільному населенню".

Очікується, що очільник МЗС Франції сьогодні проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Сам Сежурне у Twitter (X) теж підтвердив прибуття до Києва, наголосивши, що Україна вже майже два роки "захищає свій суверенітет і забезпечує безпеку Європи".

"Допомога Франції є довгостроковою. Ось що я приїхав сказати під час своєї першої поїздки до Києва", – додав він.

Як повідомляє "Суспільне", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із Сежурне вшанували памʼять загиблих біля Стіни памʼяті загиблих за Україну на Михайлівській площі у столиці та поклали квіти.

 
Фото: Суспільне

Як повідомлялось, спершу планувався візит уже колишньої голови МЗС Катрін Колонни, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

Напередодні Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції, у якому більшість ключових міністрів з уряду Борн зберегли посади, проте змінився голова МЗС.

Зазначимо, що Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси. Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".

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