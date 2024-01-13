Байден про політичні зміни в Польщі: Це дуже добре

Президент Сполучених Штатів Джо Байден позитивно оцінив зміни в політичному житті Польщі з приходом до влади уряду Дональда Туска.

Як пише "Європейська правда", відповідь американського лідера у Twitter опублікував кореспондент "Польського радіо" Марек Валькуський.

Кореспондент вказав, що на його прохання прокоментувати політичні зміни в Польщі та прихід до влади уряду, більш прихильного до Євросоюзу, Байден відповів: "Я думаю, що це дуже добре.

Poproszony przeze mnie o komentarz do zmian politycznych w Polsce i przejmowania władzy przez bardziej przychylny Unii Europejskiej rząd, prezydent Joe Biden odpowiedział. “Uważam, że to bardzo dobrze”. @PR24_pl pic.twitter.com/us34YZjYLh January 13, 2024

Раніше міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнєва Зьобро.

Серед іншого, перед своєю відставкою минулого року Зьобро розпорядився передати більшість своїх прокурорських повноважень національному прокурору, тобто заступнику. Так, імовірно, він розраховував зберегти вплив на ухвалення рішень.

Ситуація в прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій влпиву попередньої влади "Права і справедливості". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до "ПіС" керівництво державних медіа.

Перед цим прем’єр Польщі заявив, що його уряд розкриє інформацію про фінансові зловживання в багатьох державних установах, до яких причетна колишня партія влади "Право і справедливість".

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