Байден о политических изменениях в Польше: Это очень хорошо

Президент Соединенных Штатов Джо Байден положительно оценил изменения в политической жизни Польши с приходом к власти правительства Дональда Туска.

Как пишет "Европейская правда", ответ американского лидера в Twitter опубликовал корреспондент "Польского радио" Марек Валькуский.

Корреспондент указал, что на его просьбу прокомментировать политические изменения в Польше и приход к власти правительства, более благосклонного к Евросоюзу, Байден ответил: "Я думаю, что это очень хорошо.

Poproszony przeze mnie o komentarz do zmian politycznych w Polsce i przejmowania władzy przez bardziej przychylny Unii Europejskiej rząd, prezydent Joe Biden odpowiedział. “Uważam, że to bardzo dobrze”. @PR24_pl pic.twitter.com/us34YZjYLh January 13, 2024

Ранее министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателю правой партии "Солидарная Польша" Збигневу Зебро.

Среди прочего, перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Так, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния предыдущей власти "Права и справедливости". В прошлом месяце, например, он уволил благосклонное к "ПиС" руководство государственных медиа.

Перед этим премьер Польши заявил, что его правительство раскроет информацию о финансовых злоупотреблениях во многих государственных учреждениях, к которым причастна бывшая партия власти "Право и справедливость".

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