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Розвідка Британії: Росіяни відчувають на собі вплив війни на охорону здоров’я

Неділя, 14 січня 2024, 11:54

У Міноборони Британії вважають, що російське населення, найімовірніше, відчуває на собі вплив війни РФ в Україні на охорону здоров'я в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни.

Російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. 

Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектру дії.

Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, вважають британські оглядачі.

Уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу та фінансові труднощі. 

У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.

Також відомство аналізувало епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.

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