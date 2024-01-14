Разведка Британии: Россияне ощущают на себе влияние войны на здравоохранение

В Минобороны Великобритании считают, что российское население, скорее всего, испытывает на себе влияние войны РФ в Украине на здравоохранение в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне.

Российские СМИ сообщают, что населению трудно получить доступ к больничным услугам по всей стране.

Также сообщается о дефиците медицинских препаратов, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.

Война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных, считают британские обозреватели.

Правительство России также вынуждено сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за нехватки медицинского персонала и финансовых трудностей.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.

Также ведомство анализировало эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.