Фермери у Румунії знову заблокували рух вантажівок з України
Фермери у Румунії у неділю знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.
Про це повідомили в ДПСУ, пише "Європейська правда".
Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії українські прикордонники отримали інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".
Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України, відбувається за встановленим порядком, уточнили в ДПСУ.
Напередодні у суботу подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
Увечері румунські фермери припинили свою блокаду.
Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів.
Її роль зросла після запроваджених ембарго на імпорт української сільгосппродукції кількома країнами Східної Європи, а також після початку блокади кількох пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі.