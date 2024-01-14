Фермери у Румунії знову заблокували рух вантажівок з України

Фермери у Румунії у неділю знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Про це повідомили в ДПСУ, пише "Європейська правда".

Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії українські прикордонники отримали інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України, відбувається за встановленим порядком, уточнили в ДПСУ.

Напередодні у суботу подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.

Увечері румунські фермери припинили свою блокаду.

Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів.

Її роль зросла після запроваджених ембарго на імпорт української сільгосппродукції кількома країнами Східної Європи, а також після початку блокади кількох пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі.